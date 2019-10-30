В Россию запретили въезжать на авто без полиса ОСАГО
Иностранцы, которые приезжают в Россию на автомобиле, должны будут получить полис ОСАГО. Об этом сообщает Парламентская газета.
Соответствующий закон принят в Госдуме еще в апреле, но поправки вступили в силу лишь 29 октября.
Установлено, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, при въезде в Россию обязан иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Эти полисы будут проверять при пересечении границы.
Как указывает издание данная норма позволит защитить интересы водителей, в случае ДТП.
"Взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно. Эта норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы", - цитирует издание спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Кроме того, закон расширяет перечень документов, которые нужно предоставить для заключения договора ОСАГО. В него включены свидетельство о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство (в случае, если договор ОСАГО заключается в отношении незарегистрированной машины. Также потребуется предъявить документ, подтверждающий право владения автомобилем в случае, если договор заключают на арендованную машину.
URL: https://www.vb.kg/382875
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!