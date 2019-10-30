Допрос Сапара Исакова. Он вспомнил бакиевский кизяк

Сегодня, 30 октября, в Свердловском районном суде во время рассмотрения дела о модернизации ТЭЦ обвиняемый Сапар Исаков выступил на допросе.

Он рассказал, почему не пересекался с энергопроектами, а значит не причастен к модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков напомнил, что ТЭЦ Бишкека, от которой зависит вся столица, построена в 1961 году, и сейчас техника начинает выходить из строя.

В последние годы для текущего ремонта выделялось по 500-600 млн сомов.

"Вы представляете себе, какая это сумма? Я хочу отметить, что инвестиции на глубокую реконструкцию ТЭЦ начали искать еще в 90-х годах. Но вопрос не сдвигался никак с места", - отметил он.

Я напомню, что еще в 2007-2008-х годах от безысходности Бакиев призвал всех собирать кизяк. Это действительно было от безысходности.

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