Допрос Сапара Исакова. Он вспомнил бакиевский кизяк

Сегодня, 30 октября, в Свердловском районном суде во время рассмотрения дела о модернизации ТЭЦ обвиняемый Сапар Исаков выступил на допросе.
Он рассказал, почему не пересекался с энергопроектами, а значит не причастен к модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков напомнил, что ТЭЦ Бишкека, от которой зависит вся столица, построена в 1961 году, и сейчас техника начинает выходить из строя.
В последние годы для текущего ремонта выделялось по 500-600 млн сомов.
"Вы представляете себе, какая это сумма? Я хочу отметить, что инвестиции на глубокую реконструкцию ТЭЦ начали искать еще в 90-х годах. Но вопрос не сдвигался никак с места", - отметил он.
Я напомню, что еще в 2007-2008-х годах от безысходности Бакиев призвал всех собирать кизяк. Это действительно было от безысходности.
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