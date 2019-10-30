Как отличить контрафактный учебник от подлинного. Отвечает Книжный союз России

В начале сентября в Бишкеке изъяли крупную партию контрафактных учебников, которые реализовывались на рынке под брендом издательства "Просвещение" (Москва, РФ).

Часть изъятой продукции была изготовлена в частных типографиях - ОсОО "Аль Салам", ОсОО "Турар" в Бишкеке, где также была обнаружена готовая для реализации контрафактная литература.

Kaktus.media обратился в Книжный союз России с просьбой прокомментировать, как же отличить легальный учебник от контрафактного и какие требования предъявляются к печати учебников.

Как рассказали в Книжном союзе, оценка подлинности начинается с осмотра внешнего вида издания и качества исполнения обложки или переплетной крышки.

"Книжное издание или брошюра должны быть аккуратно изготовлены, внутренний блок надежно скреплен с внешним оформлением. Визуально оценивается качество цветопередачи и исполнения иллюстративных элементов, они не должны быть бледными или слишком темными, размытыми или нечеткими", - говорится в ответе Книжного союза.

Кроме того, специалисты союза советуют обратить внимание на качество иллюстраций внутри учебника: они не должны быть слишком бледными или темными и размытыми. А также обратить внимание на качество печати: буквы должны иметь ровные края, а сплошной текст - иметь в своем составе только одну черную краску.

В Книжном союзе России отметили, что контрафактные учебники могут нанести вред здоровью учащихся из-за высокого уровня формальдегида.

Также в союзе отметили, что основные требования, предъявляемые к учебникам, направлены на профилактику заболеваний органов зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы учащихся.

"Требования предъявляются к весу, шрифтовому оформлению, качеству печати и полиграфическим материалам. Учебные издания должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии вышеуказанным санитарным правилам. Без такого документа использовать учебники и другую учебную литературу нельзя", - говорится в ответе союза.

Почему это важно



Бывший министр образования Гульмира Кудайбердиева незадолго до своей отставки говорила о том, что в Кыргызстане остро стоит проблема с контрафактными учебниками. Об этом же сказал и глава Российского книжного союза Сергей Степашин. Он отметил, что обратился к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой усилить работу по очищению рынка учебной литературы от контрафакта.

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