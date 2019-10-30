Что говорит шариат по поводу охоты? — Ответ богослова Чубака Жалилова

Законопроект о введении моратория на охоту на редких животных не нашел поддержку в парламенте, в связи с чем в социальных сетях не стихает критика.

Известный богослов, член совета улемов Чубак ажы Жалилов прокомментировал радио «Марал» как на охоту смотрит шариат:

«Шариат разрешает охоту, но не во всех случаях. Если человек голоден и вынужден охотиться, чтобы добыть мясо для пропитания или же продать мясо, чтобы прокормить семью, то разрешается. В общем, на основе какой-либо нужды разрешено. Даже если выходить на охоту в целях развлечения, должно быть так, что мясо застреленного животного должно быть съедено. Если это редкие животные, популяции которых исчезают, то шариат запрещает на них охоту. Также нельзя охотиться в сезон приплода».