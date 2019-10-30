Правительство, как оказалось, хорошо лжет

На прошлой неделе депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева сообщила о двукратном повышении цен на муку.

Не успела она это сказать, как отдел информационного обеспечения правительства поспешил опровергнуть такую информацию.

1 октября 2018 года по республике 1 килограмм муки 1 сорта в среднем стоил 23,7 сома. В октябре 2019 году 1 килограмм муки 1 сорта стоит 28,1 сома. Значит, за год цена за килограмм муки повысилась на 18,4%. В октябре 2018 года по республике килограмм муки 2 сорта стоил 17,7 сома. В октябре 2019 года 1 килограмм муки 2 сорта стоит 20,3 сома. Значит, в течение года стоимость 1 килограмма муки 2 сорта повысилась на 14,8%. Сообщается, что анализ цены подтверждает – не соответствует действительности информация о том, что мука подорожала вдвое. А обязательно цены должны подскочить вдвое? Ведь правда заключается в том, что цены выросли на 30%. Об этом сообщил председатель союза мукомолов Кыргызстана Рустам Жунушов. Прибавили к пенсии 300 сомов и в то же время повысили цены на муку на 300 сомов. Разве это правильно? Или хотите набить карманы таким мукомолам, как Шаки, Торобаев и Турсунбеков? Куда смотрит Антимонополия?

Источник: газета «Факты.kg» №42 от 29.10.2019 / стр. 3, gezitter. org