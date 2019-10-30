Выносится на общественное обсуждение законопроект о снижении порогового барьера на выборах

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о снижении порогового барьера на выборах.
На сайте парламента обнародован законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента.
Депутат Мирлан Жээнчороев отмечает, что на общественное обсуждение выделяется месяц.
– Общественные дискуссии продлятся месяц. Если впоследствии в парламенте законопроект получит поддержку, то пройдет около месяца или сорока дней. Если Жогорку Кенеш одобрит, то законопроект поступит на подписание к президенту в течение 20 дней.
Основное предложенное изменение – снижение порогового барьера на выборах с 9 до 5%.
В справке-обосновании законопроекта говорится следующее: «В нынешней ситуации проходной порог в 9 процентов приведет к ограничению пропорционального представительства различных политических сил в парламенте, а также конституционных прав граждан на представительство в Жогорку Кенеше. Искусственно повышаемый порог отсекает, как показывает международная практика, до 40-50% голосов избирателей, которые просто не будут представлены в парламенте».
Депутаты-инициаторы: Мирлан Жээнчороев, Жанарбек Акаев, Наталья Никитенко, Исхак Масалиев и Дастан Бекешев.
На выборах 2010 года пороговый барьер составлял 5%. В 2015 году – 7%. Согласно закону, принятому в 2017 году, желающие попасть в Жогорку Кенеш партии должны набрать 9% голосов избирателей.
Следующие парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 4 октября 2020 года.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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