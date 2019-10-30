Кыргызстан не будет выплачивать землями внешний долг, — К. Боронов

Основной объем выплат по внешнему долгу придется на 2025 год, а пик выплат — на 2028 год.

Об этом сообщила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша. На заседании в первом чтении рассмотрен и одобрен законопроект «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».

В ходе обсуждения депутат Аида Касымалиева выразила беспокойство касательно мер по выплате внешнего долга страны, поинтересовавшись, в каких случаях Кыргызстан может не исполнить взятые на себя финансовые обязательства. По информации министра экономики Санжара Муканбетова, на сегодняшний день уровень госдолга составляет 48% по отношению к ВВП. Опасным считается, когда показатель достигает 80%.

Как заверил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Кыргызстан не будет выплачивать землями внешний долг. «Правительство по данному поводу дало четкий ответ», — сказал он.

Депутат А. Касымалиева потребовала предоставления информации относительно конкретных мерпо выплате внешнего долга.

Источник: Баракелде, gezitter. org