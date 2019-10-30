Суд отказал экс-омбудсмену в рассмотрении иска к телеканалу «Апрель»

Октябрьский районный суд Бишкека отказал экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну в рассмотрении иска к телеканалу «Апрель».
Об этом 24.kg сообщила его представитель Аида Токтоназарова.
По ее словам, решение неправомерное. Все необходимые документы и доказательства у истца были, и они представлены суду, но исковое требование отклонили. Юрист намерена обжаловать решение и добиться рассмотрения в новом составе. Отметим, заявление Турсунбека Акуна не приняла судья Аида Жогоштиева.
Напомним, Турсунбек Акун требовал с «Апреля» 500 тысяч сомов. Он готов был отказаться от материальных претензий, если на своей кнопке YouTube телеканал и лично журналист Канат Каниметов признаются, что распространили лживые сведения.
«Любой специалист подтвердит, что в растиражированных телеканалом «Апрель» словах Алмазбека Атамбаева была клевета», — отметил экс-омбудсмен.
Исковое требование к самому бывшему президенту в размере 100 тысяч сомов он отозвал.
Бывший главный правозащитник страны считает, что телеканал должен ответить за распространение клеветы и недостоверной информации, несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и вещание в формате телеэфиров не ведет.
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