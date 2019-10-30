Еще 3 свидетеля дали показания в поддержку Текебаева и Чотонова

В Первомайском районном суде рассмотрено дело лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра, экс-посла Дуйшонкула Чотонова.

На сегодняшнем судебном заседании были допрошены три свидетеля: Сайдулла Нышанов, Асия Сасыкбаева и Данияр Нарымбаев.

По словам адвоката Таалагуль Токтакуновой, все трое дали показания, оправдывающие подсудимых.

На предыдущем судебном заседании 14 октября были допрошены 9 свидетелей, они тоже выступили в поддержку подсудимых.

Текебаев и Чотонов были осуждены на восемь лет тюрьмы каждый на основании показаний в получении взятки от российского гражданина Леонида Маевского в 2017 году. Сторона обвинения привела аргумент, что факт произошел в Бишкеке 13 мая 2010 года.

Судебный процесс два политика расценили как преследование власти тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Верховный суд 21 августа этого года рассмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам и отменил все прежние решения и освободил Текебаева и Чотонова в зале суда. Дело рассматривается в районном суде.

Источник: «Азаттык», gezitter. org