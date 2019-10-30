Депутат мырза недоволен ответами госпожи министра

Депутата Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияза возмутии ответы министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой.

Сегодня, 28 октября, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрен проект закона о бюджете на 2020 год.

На заседании депутат Тазабек Икрамов попросил помочь Союзу писателей, который не может оплатить аренду за помещение [дополнительно на аренду 1,5 млн сомов].

Министр Жээнбаева ответила, что Союз писателей — общественная организация и финансирование из бюджета невозможно.

Депутат Садык Шер-Нияз до этого попросил дополнительно выделить 20 млн сфере культуры.

«Правительство должно понимать, что 50% бюджета направляется на социальную сферу. Попросили 20 млн сомов и 1,5 млн сомов, вы услышали ответы. Пусть подумают и придут снова. Или вы сами все решаете и приходите? Если так пришли, то может пойдете? Зачем мы здесь сидим? Мы здесь рассматриваем половину бюджета, попросили всего дополнительно выделить 20 млн и 1,5 млн сомов, но ответы вы слышали», — сказал депутат Садык Шер-Нияз.

Депутат обвинил Министерство финансов в отказе вносить изменения в бюджет.

«Неуважение дошло до такого уровня? Мы социальное государство, главные вопросы должны рассматриваться здесь. Бюджетный комитет примет бюджет после того, как он будет рассмотрен здесь. Неуважение выходит за рамки», — сообщил депутат.

Источник: Баракелде, gezitter. org