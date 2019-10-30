«Расстреляйте нас»: Принудительно доставленный в суд Сапар Исаков готов дать показания

В Свердловском районном суде сегодня, 28 октября, состоялось судебное заседание по модернизации ТЭЦ Бишкека по уголовному делу в отношении С. Исакова, Ж. Сатыбалдиева, О. Лавровой, О. Артыкбаева, А. Калиева, С. Авазова, Ж. Назарова, Т. Бримкулова.
Судья — Инара Гилязетдинова.
После того как были заявлены все ходатайства, был объявлен перерыв, после которого в зале суда появился Сапар Исаков.
«Уважаемая председательствующая, я готов дать показания, потому что это в моих интересах. Я своим демаршем хотел помочь вам, чтобы сюда привели свидетеля, человека, который рассчитал коэффициенты, а потом был подлог документов. Когда осуществляли мой привод в жестком варианте, меня привели за один день, а Асанову и Хафизова уже месяц приводите, это правовой беспредел», — сказал он.
По его словам, Е. Хафизов делал расчеты, ставил подписи, а Асанова совершила подлог.
«Уже говорят, что Хафизов уехал из Кыргызстана. Как так человек, который делал адаптацию проекта, а потом проектно-сметную документацию, не приходит? Мы имеем полное право знать, как был рассчитан ущерб. Раз они не придут, выносите решение, расстреляйте нас», — сказал он.
До этого адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев дал информацию журналистам.
«Сегодня путем исполнения судебного решения осуществлен принудительный привод Сапара Исакова и других обвиняемых. Это поручение исполнил ГКНБ. Согласно статье 121 Уголовно-процессуального кодекса, принудительный привод осуществляют судебные приставы. При этом судебные приставы не могут войти в камеру СИЗО. Это пробел в законодательстве. В этой связи постановление исполнено сотрудниками ГКНБ и кодекс грубо нарушен», — сказал адвокат.
По словам Жоошева, требуют прихода двух свидетелей: директора института «Энергопроект» Евгения Хафизова и сотрудницы Госстроя Асановой.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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