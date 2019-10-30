Министр транспорта – сказочник?

Депутат Рыскелди Момбеков в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству прижал к стенке министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова, потребовал, чтобы он не выступал в качестве адвоката компаний, строящих дороги.
Народный избранник отметил, что до сих пор не завершено строительство дороги Суусамыр — Талас — Тараз, которая должна была быть построена еще в 2017 году.
«2019 год был крайним сроком. Из-за халатности министерства срок истек и «Исламский банк развития» не выделил средства полностью, закрыл финансирование. В банке остались 1 млн 600 тысяч долларов. Компания «Чакыр Япы» сбежала, компания «Кыргыз жол курулуш» судится, так как не может получить деньги. ГКНБ возбудил уголовное дело. Я говорю факты, так почему вы рассказываете сказки? Дорогу нужно было завершить в августе 2017 года. Два года прошло, не закончили. Заказчик – министерство. Значит, никакого контроля нет», — сказал он.
Министру не удалось придумать внятный ответ, он вспотел и растерялся.
Источник: газета «Фабула пресс» №38 от 25.10.2019 / стр. 2, gezitter. org
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