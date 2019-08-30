Раим Матраимов вот-вот попадет в капкан?

Известный по прозвищу «Раим-Миллион» Раимбек Матраимов мырза считается самым серьезным вопросом текущего момента.
Для сохранения баланса в борьбе с коррупцией и во избежание появления негативных мнений об однобокости арестов, возможно, может начаться негласная попытка поимки Матраимова в капкан. Вероятно, такие действия идут. Ведь этот человек продолжит ронять тень на деятельность президента Сооронбая Жээнбекова, какие бы хорошие дела тот ни делал. Усилится недовольство. Утратится доверие. По этой причине кажется не очень хорошим текущее положение Раима мырзы. В то же время у самого Матраимова имеются и свои сторонники. Нельзя забывать, что в одном только Кара-Суйском районе его поддерживают 15 тысяч человек. Это очень большая поддержка.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №31 от 30.08.2019/стр.2, gezitter. org
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