Ишенбай Кадырбеков: Повышение зарплат учителей — требование времени (Вопрос дня)

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев на прошедшим 23 августа в городе Чолпон-Ате августовском совещании учителей сказал, что с октября зарплата учителей повысится на 30%.
По его словам, получавшие до этого времени зарплату 12 тыс. сомов будут получать до 18 тыс. сомов.
В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос «Премьер сказал, что с 1 октября зарплата учителей повысятся на 30%. Означает ли это, что осенью правительство не уйдет в отставку и что правительство начало подготовку к выборам?»
Как сказал общественный деятель Ишенбай Кадырбеков, в последнее время размер учительских зарплат вызывал много недовольств.
«В последние дни в интернете появлялось много недовольств относительно зарплат учителей. В частности, звучали призывы выходить на площадь. Зарплаты учителей не поднимаются в соответствии с инфляцией, начался отток из школ профессиональных учителей. Повышение зарплат учителей — требование времени. Народ уже не обращает внимания на политику, выборы. До выборов есть еще год. Неизвестно, что произойдет за это время», — сказал Кадырбеков.
Источник: super.kg, gezitter. org
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