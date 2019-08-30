Жээнбеков: Каждый день проезжая мимо парка, я наблюдал за ходом его строительства

Президент заявил, что строительная политика в Бишкеке будет полностью пересмотрена
Президент Сооронбай Жээнбеков заверил, что Бишкек вернет себе былую славу зеленого города. Об этом он сказал сегодня, 30 августа, на открытии нового парка, в южной части столицы, на пересечении проспекта Ч. Айтматова и улицы А. Масалиева.
Глава государства поздравил бишкекчан и гостей столицы со знаменательным событием в жизни города.
«Каждый день проезжая мимо парка, я наблюдал за ходом его строительства. Рабочие и строители трудились не покладая рук с раннего утра до позднего вечера. Выражаю благодарность всем, кто причастен к его возведению», — отметил Жээнбеков.
Глава государства подчеркнул, что в былые времена город Фрунзе был известен далеко за пределами Советского Союза как зеленый город, славился своей чистотой.
«К сожалению, за последние годы мы утратили звание зеленого города. В отопительный период над столицей возникает смог. Это все стало результатом отсутствия зеленой политики города, планового развития столицы и хаотичной застройки. Город Бишкек имеет удивительное географическое положение, экологию, красивую природу. Живя на такой благодатной земле, мы встали перед угрозой потери чистого воздуха.
Полностью будет пересмотрена строительная политика в столице, особое внимание будет уделено поливным и ирригационным системам. Кроме того, продолжим работу по возврату городу незаконно отчужденных парковых земель», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства также поделился планами по строительству оздоровительных, спортивных комплексов, бизнес-центров и другой инфраструктуры в верхней зоне Бишкека, которая будет служить для горожан местом отдыха, занятия спортом и ведения здорового образа жизни.
«Мы все должны бережно относиться к Бишкеку, прикладывать для этого все усилия. Отношение к городу должно быть таким же, как и к своему дому, двору. Общими усилиями мы вернем ему красивый, зеленый вид», — подчеркнул Жээнбеков.
Напомним, что капсула под строительство данного парка была заложена в апреле 2019 года.
VESTI.KG
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