«Чтобы ваши потомки в будущем собирали мусор. Оомийин!» (фото)

В Сети распространилась фотография вывески, авторы которой обратились к людям, загрязняющим окружающую среду
В Сети распространилась фотография уличной вывески, авторы которой пожелали потомкам людей, загрязняющих окружающую среду, собирать мусор в будущем. Снимком поделилась на своей странице в социальной сети Instagram известная бизнес-леди Айжан Чыныбаева.
«Тем, кто бросает мусор в поле: чтобы ваши потомки в будущем собирали мусор. Оомийин!», - написано на вывеске.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!