«Чтобы ваши потомки в будущем собирали мусор. Оомийин!» (фото)

В Сети распространилась фотография вывески, авторы которой обратились к людям, загрязняющим окружающую среду

В Сети распространилась фотография уличной вывески, авторы которой пожелали потомкам людей, загрязняющих окружающую среду, собирать мусор в будущем. Снимком поделилась на своей странице в социальной сети Instagram известная бизнес-леди Айжан Чыныбаева.

«Тем, кто бросает мусор в поле: чтобы ваши потомки в будущем собирали мусор. Оомийин!», - написано на вывеске.

VESTI.KG