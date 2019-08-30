Подозреваемого в изнасиловании задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали подозреваемого в изнасиловании.
Об этом сообщила пресс-служба УОБДД ГУВД региона.
По ее данным, 29 августа 30-летняя жительница Бишкека обратилась с заявлением в ОВД Жайылского района. Примерно в 05.00 в доме в Суусамырской долине парень по имени Чынгыз, применив физическую силу, изнасиловал ее.
Инспекторы во время несения службы в долине Суусамыр по горячим следам остановили машину «Форд Фиеста».
По подозрению в причастности к преступлению задержаны уроженцы Иссык-Кульской области — водитель, 1987 года рождения, и пассажир, 1998 года рождения.
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