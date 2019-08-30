Куда пойдут дополнительные деньги от Centerra Gold, рассказали в правительстве

По стратегическому соглашению с компанией Centerra Gold Кыргызстану удалось увеличить финансовые поступления.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в правительстве глава «Кыргызалтына» Алмазбек Алимбеков.
По его словам, в результате долгих переговоров правительству Кыргызстана удалось заключить соглашение с Centerra Gold, увеличив денежные поступления до $150 миллионов.
«Например, в Фонд поддержки окружающей среды по соглашению 2017 года предусматривалось ежегодное поступление $2,7 миллиона, теперь сумма увеличилась до $3,7 миллиона. Создан Фонд социального партнерства по развитию регионов, в его бюджет компания переведет $10 миллионов в 2019-2020 годах. Крото того, в фонд компания «Кумтор Голд» будет ежемесячно перечислять 0,4 процента от валового дохода. Денежные средства направят на развитие всех областей страны», — сообщил Алмазбек Алимбеков.
В Фонд социального партнерства по развитию регионов уже поступил первый перевод. За расходованием его средств будет следить наблюдательный совет.
Кыргызстан владеет 26,6 процента акций Centerra Gold, что оценивается на сегодня в $700 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/127901/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!