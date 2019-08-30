Двое парней подрались. Брошенный одним из них камень убил пенсионера на остановке

В Кара-Куле Джалал-Абадской области пожилой мужчина умер на остановке из-за брошенного в драке камня.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе областного УВД.
Поясняется, что произошло это 26 августа, двое парней подрались между собой и стали кидать друг в друга камни. В это время на остановке сидел пожилой мужчина, 1940 года рождения. Одним из камней ему нечаянно попали в голову. Скорая тут же отвезла пенсионера в реанимацию местной больницы, однако он скончался, не приходя в сознание.
По данному инциденту было написано заявление, факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное расследование по статье "Нанесение телесных повреждений".
В тот же день были установлены личности дравшихся парней. Один из них задержан, второго разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
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