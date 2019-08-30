Новый скандал с учебниками. Библиотекари вклеивают в каждую книгу лист с исправлениями

В редакцию Kaktus.media прислали видео, на котором сотрудник МОиН объясняет библиотекарям, как "исправить" ошибки в новых учебниках.

На видео библиотекарям поясняют, что в новых учебниках выявили ошибки. Поэтому теперь в них нужно вклеить вкладыш с исправлениями. Библиотекарям также выслали файлы, которые надо распечатать и вклеить.

Опечатки обнаружены в учебниках "Информатика" (5-й и 6-й классы), "Кыргызский язык" (5-й и 6-й классы для кыргызских школ и 5-й, 6-й классы для русских школ), "Математика" (5-й и 6-й классы для русских школ и 6-й класс для кыргызских), "Человек и общество" (5-й и 6-й классы), напечатанные в типографиях Pitambra Books (Индия).

"Файлы нужно довести до каждой школы и провести работу среди учителей, чтобы на полученное количество учебников распечатать и вклеить их в книги с опечатками", - говорится в видеообращении.

Как сообщается в видео, в учебнике "Математика: 6-й класс" с кыргызским языком обучения найдено больше всего опечаток.

Библиотекари получили и еще одно интересное сообщение. В нем им настоятельно рекомендуют не сообщать эту информацию прессе.

А за "исправление ошибок" и молчание библиотекарям обещаны компьютер, принтер, программное обеспечение и повышение зарплаты на 30 процентов.

Отметим, что педагогам, действительно, обещано повышение зарплаты, однако библиотекарей в списке нет.

Библиотекари нескольких бишкекских школ подтвердили, что получили такое сообщение и что на почту они получили файлы с исправлениями ошибок в учебниках.

Некоторые также отметили, что уже раздали учебники классным руководителям. К тому же библиотекари недоумевают, почему бракованные книги попросту не изымут и не перепечатают.

Что говорят в МОиН

В 15:30 редакция обратилась за комментариями в МОиН. Редакция попросила объяснить: почему учебники не изъяли? Почему эта информация является тайной?

Редакцию заверили, что ответят на вопрос до окончания рабочего дня, то есть до 18:00. Однако после 17:18 МОиН перестало реагировать на звонки и сообщения редакции. Отметим, что мы готовы опубликовать комментарий ведомства.

URL: https://kaktus.media/396985