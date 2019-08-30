Судья по делу ТЭЦ отказывалась от допроса Атамбаева, представителя TBEA и экспертов

В Свердловском районном суде Бишкека под председательством судьи Инары Гилязетдиновой продолжилось рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов ответил на вопросы Kaktus.media.

Отказ в допросе представителя TBEA



По словам адвоката, сторона защиты ходатайствовала о допросе в качестве свидетеля Мусажана Макелека, представителя китайской компании TBEA, которая занималась модернизацией ТЭЦ.

"Он был арестован по этому делу. Его искусственно вывели из дела якобы по болезни, выделили дело в отдельное производство. Он один из главных свидетелей, так как может дать показания в защиту, ведь фигурантов обвиняют в коррупции, а TBEA, по мнению следствия, участник коррупционной схемы, так как оборудование закупалось якобы по завышенной цене. Судья Гилязетдинова сочла, что раз Мусажан Макелек является обвиняемым, он не может давать правдивые показания. Также судья сослалась на юридический казус. Но казуса нет! УПК позволяет допросить Мусажана Макелека в качестве свидетеля. Вообще его дело изначально выделению в отдельное производство не подлежало. Я понял, что судья политически мотивирована, до этого я еще исходил из презумпции добросовестности. Теперь же могу сказать, что судья выполняет политический заказ", - считает Нурбек Токтакунов.

О допросе Макелека ходатайствовали несколько адвокатов. Но судья, по словам Токтакунова, неоднократно отказывала, говорила, что не удовлетворяет ходатайства.

"В конце спора она сделала одолжение, сказав: "Раз хотите, то вызывайте, но я ему скажу, что он может отказаться от дачи показаний". Мол, вы хотите, чтобы он именно на процессе отказался от дачи показаний. Я ответил, что хочу. В общем, на процессе много таких неясностей", - добавил адвокат, уточнив, что именно ходатайства она не удовлетворила.

Макелек находится под домашним арестом. Его данные только у прокуратуры, которая не заинтересована в его допросе.

Отказ в допросе Алмазбека Атамбаева



Защитники обвиняемых просили судью вызвать для допроса бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Ему предъявлено обвинение по делу ТЭЦ. Более того, текст обвинения похож на обвинения Сапара Исакова. Атамбаев имеет к модернизации ТЭЦ прямое отношение, но суд отказывается его допрашивать. Якобы не имеет смысла его допрашивать, потому что он обвиняемый по этому делу. Суд ссылается на юридический казус, но его нет. Это откровенная ложь со стороны суда", - сказал Токтакунов.

Допрашиваются свидетели, которые на стороне обвинения



По словам адвоката, по нескольким свидетелям прокуратура по сути подтверждает, что не получила нужных показаний от них, поэтому сочла, что они не имеют отношения к делу.

Суд отказал в допросе экспертов



По уголовному делу 25 июня 2018 года была проведена первая экспертиза со стороны Центра судебных экспертиз. Но суд отказался допрашивать экспертов, готовивших документ.

"Судья сослалась на секретный приговор. Экспертов обвинили в даче ложной экспертизы. То есть первая экспертиза не устроила обвинение, так как по ее выводам всех фигурантов должны были оправдать. Получается, экспертов почему-то привлекают к ответственности, заранее делая выводы, что экспертиза ложная. Но ее данные имеют отношение к нашему делу. Однако суд отказался их вызывать: якобы есть обвинительный приговор, поэтому не вызывают", - пояснил Токтакунов.

Судья четко продемонстрировала явную пристрастность. Я заранее уверен в обвинительном приговоре.

Что еще было на процессе?



Защита экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева заявила ходатайство о вызове на допрос бывших вице-премьер-министров Токона Мамытова, Олега Панкратова и Джоомарта Оторбаева, экс-главы Госкомитета промышленности и недропользования Дуйшенбека Зилалиева, бывшего директора Госагентства лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова. Просили допросить и экс-депутатов Омурбека Текебаева и Ахматбека Келдибекова.

Сегодня Сапар Исаков попросил дать ему возможность приходить на заседание после обеда: с утра у него медицинские процедуры, прием лекарств, ему сложно держаться на ногах. Следующее заседание назначено на понедельник, в 14:00.

Нурбек Токтакунов предложил стороне обвинения убрать из списка свидетелей пятерых человек, которые находятся за границей, раз прокуроры не могут обеспечить их явку в суд. Kaktus.media Токтакунов сказал, что они не имеют отношения к делу.

Напомним, по этому уголовному делу обвинение предъявлено: двум бывшим премьер-министрам Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, экс-главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву, депутату ЖК Осмонбеку Артыкбаеву (был министром энергетики), бывшему гендиректору ОАО "Электрические станции" Салайдину Авазову, экс-министру финансов Ольге Лавровой.

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