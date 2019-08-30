Омурбек Текебаев: Я не буду мстить Атамбаеву

Экс-депутат намерен направить все силы на реабилитацию своего имени

Экс-депутат Омурбек Текебаев намерен направить все силы на реабилитацию своего имени. Об этом он рассказал журналистам после того, как суд принял решение отпустить его под домашний арест.

«У меня пока нет основной цели получить мандат. Также я не думал, пойду ли на следующие выборы, - отметил Текебаев. - Пока я два года был в заключении, партия не распалась, а это значит, что они могут справиться и без меня».

Вместе с тем он добавил, что решением суда ему запрещено пользоваться телефоном и другими средствами коммуникации.

«Сейчас мы готовимся к пересмотру уголовного дела, - сказал экс-депутат. - Сегодня президент создал политический прецедент. Мстить Атамбаеву мы не будем, я всех простил. Но в стране есть законы, пусть виновные ответят. Главное, чтобы Атамбаев не стал политическим узником».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что сегодня Первомайский районный суд столицы отпустил экс-депутата Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова под домашний арест. Пересмотр уголовного дела, по которому они были осуждены, назначен на 12 сентября.

VESTI.KG