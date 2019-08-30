Трагедии в московской типографии три года. Ситуация с миграцией за это время никак не изменилась

Рано утром 27 августа три года назад в московской типографии вспыхнул пожар, унесший жизни 17 человек, в том числе 14 гражданок Кыргызстана. Трагедия подняла не только вопрос безопасности на производстве, но и проблему миграции в Кыргызстане.

Наверное, многие помнят эмоциональную речь одной из соотечественниц после пожара. «Если бы у нас в стране все было нормально, то мы бы сюда не приехали, мы бы так не мучались», - кричала девушка, обращаясь к властьимущим, обвиняя их в коррупции. Изменилась ли ситуация за прошедшие с того дня три года?

В пожаре в типографии погибли, в основном, молодые соотечественницы. Большинству из них было от 18 до 25 лет. Из-за трагедии осиротели 11 детей.

По официальным данным Госслужбы миграции Кыргызстана, в 2018 году на миграционном учете в России состояло 640 тысяч кыргызстанцев. Неофициальные цифры могут быть выше, намного выше. По статистике же МВД России, в 2018 году на миграционный учет поставлено более 870 тысяч граждан Кыргызстана. Конечно, не все они зарегистрировались, как приехавшие на заработки, но подавляющее большинство уехало туда именно в поисках лучшей доли. Также тысячи кыргызстанцев ежегодно получают в России вид на жительство и гражданство. Эти цифры из года в год особо не меняются.



По этим показателям в России Кыргызстан уступает только Таджикистану, а среди государств-членов ЕАЭС занимает первую строчку. Кстати, облегчение доли мигрантов в России было одним из лозунгов руководства КР перед вступлением страны в Евразийский экономический союз. Это же руководство страны заявляло, что настало время кыргызстанцам кормить самих себя, не надеясь на государство. Не надеются и уезжают на чужбину, где их тоже ждет трудная работа, не лучшие условия труда, а иногда и опасность для жизни и здоровья. Как это случилось с 14 женщинами в 2016 году.

Но кыргызстанцы готовы оставлять своих детей, подвергать себя опасности и уезжать на заработки за рубеж. Учитывая, что средняя зарплата в Кыргызстане в 2018 году составила почти 16,5 тысяч сомов (около 235 долларов), этот шаг порой кажется вполне оправданным. Чиновники же продолжают гордиться, что добились послаблений для кыргызстанских мигрантов в России и подсчитывать переведенные ими на родину средства.



А переводят мигранты много – в 2018 году этот показатель достиг почти 2,7 миллиарда долларов. Большая часть средств переводилась из России. И это только данные систем переводов. «Наличку», привозимую самими мигрантами подсчитать невозможно. Но только официальные переводы равны трети ВВП Кыргызстана, превышают сумму экспорта целого государства. Мигранты кормят свои семьи, но не более. И государству не стоило бы гордиться ростом сумм переводом из-за рубежа – далеко на этом не уехать. А еще хуже государство фактически стало иждивенцем, зависящим от переводов мигрантов, соответственно, сильно зависящим и от экономической ситуации в России.

Близкие и родственники мигрантов тратят деньги, в основном, на личные нужды – питаются, покупают одежду, оплачивают коммунальные услуги, учебу и так далее. «Стимулируют экономику», - гордо заявляют чиновники. Да, но какой ценой! Помним пожар в московской типографии…

Конечно, прозвучит субъективно, но в Кыргызстане много людей практически лишены самого главного – надежды на благополучное будущее. Тысячи, а то и десятки тысяч молодых, здоровых соотечественников вынуждены искать перспективы за рубежом. И часто их там ждет тоже незавидная участь.

Гибель 14 гражданок Кыргызстана три года назад еще раз дало повод вспомнить об экономических проблемах и коррупции в Кыргызстане. Но ежегодно в Кыргызстан доставляется больше сотни грузов 200 из зарубежья. И высок процент гибели трудовых мигрантов от несчастных случаев на работе, в ДТП, от болезней из-за тяжелого труда, суицидов. Такова цена экспорта рабочей силы.

Азаттык