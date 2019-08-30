Текебаев: Сейчас я не планирую возвращать мандат

Омурбек Текебаев пока не ставит перед собой задачу вернуть депутатский мандат, но партийную работу бросать не собирается.

Об этом он сообщил журналистам в офисе партии «Ата Мекен».

Отпущенные под домашний арест лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и бывший посол Дуйшонкул Чотонов после заседания суда сразу направились в офис партии «Ата Мекен», где их встретили однопартийцы и сторонники, в том числе экс-президент Роза Отунбаева и экс-премьер-министр Темир Сариев.

Омурбек Текебаев рассказал, что намерен сосредоточиться на дальнейшем судебном процессе и доказательстве своей невиновности. Он также отметил, что «не жаждет мести» и не желает бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, во время президентства которого на него было заведено уголовное дело, стать политическим узником нынешней власти.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что пока не собирается останавливаться на вопросе о возвращении депутатского мандата.

«Сейчас у меня нет в планах возвращать мандат, я хочу юридической и политической реабилитации. После оправдательного приговора мы обсудим этот вопрос, потому что сейчас он не основной в нашей повестке. Но партийная работа будет продолжена. Даже когда я был в тюрьме, партия работала, фракция работала, никто не ушел. Какое бы решение не принял суд, я буду продолжать партийную работу, тысячи людей на местах в разных формах боролись за наши принципы, пока я сидел в тюрьме. Потому я не могу бросить людей и выйти из партии, это будет предательством, мы свою политическую деятельность продолжим», - сказал Текебаев.

29 августа Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и бывшему послу Дуйшонкулу Чотонову. Они отпущены под домашний арест.

Во время судебного заседания на улице у здания суда собрались родственники и сторонники Текебаева с плакатами «Свободу Текебаеву!». Ряд сторонников в интервью «Азаттыку» заявили, что первым делом ожидают изменения меры пресечения, а в будущем ожидают оправдательного приговора для Текебаева и Чотонова.

21 августа Верховный суд отправил дело Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам. В 2017 году на основе показаний российского предпринимателя Леонида Маевского о даче взятки в 1 млн долларов они были осуждены на 8 лет лишения свободы. Сами политики вину не признают и заявляют о политических гонениях со стороны бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Азаттык