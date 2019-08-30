Бабанов: меня допрашивают по 8 делам

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов после очередного допроса в финполиции 29 августа сообщил «Азаттыку», что допрашивается по 8 уголовным делам, по четырем он дает показания в ГСБЭП (финполиция), по другим четырем – в ГКНБ.

«В ГКНБ, оказывается, есть четыре дела, я давал по ним показания. И в финполиции есть четыре дела», - сказал Бабанов.

Он добавил, что часть из дел была возбуждена во время президентства Алмазбека Атамбаева, часть – в этом году.

«Азаттык» пока не смог получить комментарии у ГКНБ и финполиции по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении политика.

В первый раз Омурбек Бабанов был на допросе в финполе 19 августа. Тогда сообщалось, что он был допрошен по делу, связанному с АКБ «Кыргызстан».

Ранее в ГКНБ сообщали, что Бабанов фигурирует в двух уголовных делах. Одно возбуждено по факту его выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (микрорайон «Он-Адыр») города Оша, когда он высказал «необоснованные, провокационные по смыслу слова». Второе уголовное дело - по факту приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам - это дело приостановлено.

После президентских выборов 2017 года, на которых Омурбек Бабанов стал вторым по итогам подсчета голосов, он покинул страну и заявил о завершении политической карьеры. Все это время он находился в Москве. 9 августа экс-депутат вернулся в Бишкек.

Азаттык