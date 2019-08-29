Вице-мэр города Ош оштрафован за вождение в нетрезвом виде

Вице-мэр города Ош Жасур Азимов оштрафован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщает Turmush.

В социальных сетях появилось видео, снятое во время остановки автомобиля под управлением Азимова.

На видео он говорит, что действительно употреблял спиртное, так как встречал гостей из города Ташкент. Он провел им экскурсию по городу Ош. На центральную площадь приехал показать памятник Ленина, который на сегодняшний день является редкостью для многих постсоветских стран.

Кроме того, на видео звучит нецензурная лексика.

После того, как вице-мэра привезли в наркологию и провели медицинское освидетельствование, домой он отправился без машины.

При этом, за голос за кадром, предположительно, инспектор ООБДД предлагает Азимову вызвать такси.

Пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров сообщил, что автомобиль был остановлен 24 августа — в выходной день.

«Со слов вице-мэра Жасура Азимова, в тот день он не находился за рулем автомобиля. Вместе с гостями из Ташкента они приехали посмотреть центральную площадь города Ош. Снимавшие видео сотрудники ООБДД начали издеваться над ним. Такие действия с их стороны неправильны. Если бы он оказал сопротивление или не подчинился, то другое дело… Вице-мэр прошел освидетельствование в наркологии, автомобиль был поставлен на штрафстоянку», — сообщил пресс-секретарь.

Начальник ООБДД по УВД города Ош Шайырбек Шакиров подтвердил, что автомобиль вице-мэра Азимова был поставлен на штрафстоянку. На него наложен штраф в размере 17,5 тыс. сомов.

«Вице-мэр управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, заехал на запрещенный участок [по центральной площади запрещается движение автомобилей после 20:00]. Наши сотрудники составили протокол, наложили штраф, поставили авто на штрафстоянку. А если бы он кого-нибудь сбил, то что было бы тогда?! Хорошо, что наши инспекторы его остановили», — сказал Шакиров.

Азимов был назначен на должность вице-мэра в октябре 2018 года. Он курирует сферы строительства и муниципальной собственности.



Ранее он занимал должность заведующего кафедрой «Финансы и налоги» Кыргызско-Узбекского университета. Ж.Азимов был депутатом городского кенеша.

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