ВИДЕО: Как сторонники Текебаева его встретили после заседания суда

Возле здания суда их аплодисментами встретили сторонники.
Первомайский районный суд под председательством Айнуры Сатаровой отпустил лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова под домашний арест.
Возле здания суда их аплодисментами встретили сторонники.
Омурбек Текебаев выступил с короткой речью. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку. И отметил, что дела всех политзаключенных должны быть пересмотрены, в том числе и Садыра Жапарова.
Он отметил, что верит в справедливость судов.
Источник: 24.kg
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