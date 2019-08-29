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ВИДЕО: Как сторонники Текебаева его встретили после заседания суда

Возле здания суда их аплодисментами встретили сторонники.

 

Первомайский районный суд под председательством Айнуры Сатаровой отпустил лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова под домашний арест.

 

Возле здания суда их аплодисментами встретили сторонники.

 

 

Омурбек Текебаев выступил с короткой речью. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку. И отметил, что дела всех политзаключенных должны быть пересмотрены, в том числе и Садыра Жапарова.

 

 

Он отметил, что верит в справедливость судов.

 

 

Источник: 24.kg

           

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