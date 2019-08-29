Текебаева и Чотонова отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд под председательством Айнуры Сатаровой изменил меру пресечения лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову.

Они отпущены под домашний арест. Таким образом, ходатайство защиты удовлетворено.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.