Гаишник по просьбе кыргызстанца подобрал бумажки с земли (видео)

Гражданин, делая замечание инспектору, отметил, что стало намного лучше

Кыргызстанец сделал замечание гаишнику за то, что тот якобы разбросал бумажки на землю. После чего инспектор подобрал мусор возле машины. Соответствующее видео разместил на своей странице в социальной сети Instagram Болот Ибрагимов.

VESTI.KG