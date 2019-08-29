Кому из двух Мадумаровых нам верить?

Лидер политпартии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что власть чинит препоны его встречам с народом в регионах.
Как сказал Мадумаров «Азаттыку», из-за чинимых препятствий не состоялись встречи в городах Баткене и Исфане, назначенные на 22-23 августа.
«Такой темноты, такого лицемерия не было за всю нашу независимого историю. Я решил [отменить встречи], чтобы народ не пострадал, чтобы не организовали там что-либо и не перевалили вину на кого-нибудь», — сказал он.
Мадумаров также отметил, что вернулся ради спокойствия народа. Как добавил политик, на хорошем уровне прошли встречи в Ноокатском, Озгонском и Аксыйском районах.
Здесь, по всей видимости, лежит большой вопрос между Адаханом Мадумаровым и полпредом правительства в Баткенской области Акрамом Мадумаровым. Ведь встречи в других районах прошли вполне благополучно, а когда дошло до двери в Баткен, то не впустили, что, конечно, вызывает недоумение.
Мадумаров решил пропиарить себя «противостоянием с Адаханом» или же решил угодить власти? Тут не разберешься, какой из двух Мадумаровых является пиарщиком, кому нам верить.
Добавим, в рамках проведенных встреч состоялась презентация книги «Жалгыз дос» («Единственный друг») пера журналиста Айданбека Акмат уулу. В книге повествуется про отношения политического деятеля Апсамата Масалиева и Адахана Мадумарова.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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