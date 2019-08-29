Табылды Акеров, политолог: «В Кыргызстане не произошли бы две революции, если бы Акаев ушел, в рамках закона передав власть»

Сам Акаев тогда остался бы в истории лучшим президентом и лидером.

— У Акаева нет морального права возвращаться в Кыргызстан. Он первый президент, но в то же время автор установления в стране авторитарного режима. Из-за этого 24 марта 2005 года произошла революция. Если бы Акаев в рамках закона передал власть в 2005 году, в Кыргызстане не было бы двух революций. Сам Акаев тогда остался бы в истории лучшим президентом и лидером. Но Акаев упустил такую возможность, допустив беспорядки в стране.

В то же время у Акаева есть большие возможности для погашения внешнего кредита страны. Если Акаев из чувства патриотизма хочет помочь дальнейшему развитию страны, то можно открыть специальный счет для Акаева, чтобы позволить ему помочь погасить долги страны. Ежели Акаев поможет таким образом стране, то у него появится возможность остаться в памяти народа как отличный человек. Возможно, с течением времени, народ простит Акаева.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 28.08.2019 / стр. 8, gezitter. org