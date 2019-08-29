Директора школ сразу окажутся за решеткой, если получат взятку!

На собрании с участием образовательных учреждений обсуждался вопрос принятия детей в детские сады и школы города Оша.
– Отныне мы будем непрерывно вести борьбу с коррупцией при принятии детей в детские сады и школы! Как только поступит жалоба от родителей, то сразу же заработает специальная комиссия при Ошской городской мэрии. Мы тщательно проверим систему электронной очереди. Если будет обнаружено нарушение правопорядка или закона, то ответственные люди незамедлительно будут привлечены к ответственности! – сказал вице-мэр города Ош Нурбек Кадыров.
В данное время в городе Оше насчитывается 54 школы и 41 детский сад.
Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 28.08.2019 / стр. 10, gezitter. org
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