Роль России в развитии образования Кыргызстана и ЕврАзЭСа

Кыргызстан со времени его образования относится к государству со значительными природными ресурсами (в том числе - минерально-сырьевыми).

В Советский период Кыргызская ССР обеспечивала твердым топливом (углем) преимущественную часть республик Средней Азии, а гидроэнергетические станции обеспечивали электрической энергией Евроазиатскую часть СССР.

Для обеспечения их бесперебойной работы требовалась подготовка высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, которая осуществлялась в известных вузах Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Кыргызстана. В связи с развалом СССР и приобретением суверенитета Кыргызской Республики прежние связи оборвались, соответственно, резко упала качественная подготовка вышеуказанных специалистов. Это усугубилось еще открытием коммерческих вузов, ССУЗов, которые функционировали без наличия соответственной материально-технической и преподавательской базы.

В этот период в поддержке подготовки необходимых профильных специалистов для народного хозяйства Кыргызской Республики огромную помощь оказывало и оказывает братское государство Россия, которая принимала в свои ведущие вузы абитуриентов из Кыргызстана даже на бюджетные формы обучения.

Данная подготовка осуществлялась открытием российских вузов и их филиалов на территории Кыргызстана (московские филиалы социальных и экономических вузов в Оше, КРСУ в Бишкеке и др.).



Открытие данных вузов, кроме подготовки необходимых специалистов для промышленности Кыргызстана, играет немаловажную роль в развитии межгосударственных отношений, а также в позитивном функционировании ЕврАзЭСа. Осознавая важность Кыргызстана для Центральноазиатского региона в Бишкеке и Оше открыли свои вузы Турция, Китай, США и др.

Одним из первых в Кыргызстане был создан КРСУ, который носит имя первого российского президента Б. Ельцина. Данный вуз со времени образования многие годы являлся одним из ведущих среди вузов СНГ в Кыргызстане, где обучаются более 8000 студентов. Студенты данного вуза участвовали и занимали ведущие места на различных олимпиадах. В стенах данного вуза проводились многочисленные международные научные конференции с участием известных ученых мира и России. Здесь публиковались научные статьи, обсуждались научные, творческие проекты с привлечением серьезных инвестиций. Был создан редакционно-издательский отдел, который выпускал периодический журнал для публикации интересных научных статей.

Указанные достижения и их апогей приходился с 2005 по 2015 гг., когда научным советником ректора КРСУ был выпускник Фрунзенского политехнического института, заведующий кафедрой «Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела» РУДН (г. Москва), доктор технических наук, профессор, почетный горняк Кыргызстана Воробьев Александр Егорович, осуществлявший взаимодействие университета с Россией. Он благодаря своей известности в научном мире организовал в КРСУ несколько международных конференций и ряд научных конкурсов, диспутов и др. мероприятий, обеспечил поступление и обучение многих кыргызстанцев на «прорывные» специальности в ведущие университеты Москвы (РУДН, МГРИ, МГГУ и др.).

Примерно с 2015 г. в КРСУ начался спад. Неоднократно в СМИ были опубликованы материалы о возникновении коррупционных элементов в приеме абитуриентов, социальных, финансовых и др. проблемах в КРСУ. Большинство стратегических планов КРСУ (открытие московского филиала, создание особо экономической зоны, открытие инновационного производства с Южной Кореей и Израилем, привлечение миллиардных инвестиций, постройка собственного общежития и др.), несмотря на многочисленные зарубежные командировки руководства университета в Китай, Индию, Италию, Германию, Израиль и др. страны, были не выполнены и оказались фикцией. В связи с этим при опросе и статанализе КРСУ оказался ниже четвертого места, а среди вузов республики, уступил Национальному университету, «Манасу», «Ата-турку» и др. (последние являются турецкими вузами, и были созданы гораздо позже КРСУ в 2010 г.). Это видимо свидетельствует, что руководство КРСУ перестало работать над совершенствованием университета, над развитием материально-технической и кадровой базы современного уровня.

Возможно, и это тоже связано с открытием филиалов и других подразделений вузов из России в Кыргызстане. Ибо имеющие специальности в КРСУ для обеспечения инженерно-техническими кадрами народное хозяйство Кыргызской Республики и прилегающих государств СНГ вполне бы удовлетворило.

С другой стороны, возможно фактор многолетнего бессменного руководства (со времени его образования, возрастом, частой болезнью) вуза в какое-то время начал препятствовать дальнейшему прогрессивному развитию университета. Ведь КРСУ не простой вуз, он, являясь совместным вузом России и Кыргызстана, помогает осуществлять официальное представительство РФ. Он должен быть флагманом среди других вузов, служа примером не только среди известных вузов Кыргызстана, но и вновь создающихся. Для сохранения высокого статуса и дальнейшего развития КРСУ необходима смена руководства университета с назначением ректора - активного, известного ученого как в России, так и за ее пределами, с опытом руководства в вузе (желательно в вузах СНГ), перспективного человека, обладающего широким кругозором и хорошо знающего местные традиции, людей и реальное производство. Было бы еще лучше, если бы он имел опыт работы в КРСУ и знал коллектив данного вуза.

Еще не поздно для восстановления былых достижений и успехов в КРСУ.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 28.08.2019 / стр. 11, gezitter. org