Абылгазиев: «Вопрос по Солтон-Сары будет разрешен с учетом мнения народа»

Судьба золоторудного месторождения Солтон-Сары в Нарынской области будет решена по итогам переговоров с местным населением.

Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства 28 августа.

«Местное население подняло правильные экологические вопросы относительно разработки месторождения. Инвесторам выдвинуты требования из 84 пунктов. Теперь стоит задача по их выполнению. Дальнейшая судьба месторождения будет решаться совместно с местным населением», - сказал глава правительства.

Китайско-кыргызская компания Zhong Ji Mining Company получила лицензию на разработку золота на участке Бучук в 2013 году на 20 лет.

5 августа около 600-700 местных жителей вышли на акцию протеста у месторождения Солтон-Сары, требуя прекратить работу китайской компании.

Недовольство переросло в конфликт, в результате которого пострадали 47 граждан Китая и один человек из числа протестующих.

7 августа правительство Кыргызстана сообщило, что временно приостановило деятельность горнодобывающей компании. В тот же день местные жители обратились к власти и потребовали, чтобы никого не задерживали по событиям 5 августа и чтобы был объявлен мораторий на разработку месторождений в регионе.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org