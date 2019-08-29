Строительные работы на кыргызско-таджикской границе приостановлены на неделю

Строительные работы на кыргызско-таджикской границе, ставшие причиной конфликта 24 августа, приостановлены на неделю.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы айыльного аймака Жаны-Жер Лейлекского района Акжол Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время ситуация стабильная, люди не проводят собраний. Получивший травмы сотрудник милиции находится в больнице в селе Кулунду, его состояние удовлетворительное.

25 августа состоялась встреча акима Лейлекского района Баймурата Бекмуратова с главой района Гафуров Таджикистана Зарифом Назири, где стороны договорились об остановке строительных работ на приграничных территориях. Они направили письмо главам Баткенской и Согдийской областей с просьбой решить вопрос о дальнейшем строительстве.

24 августа в селе Борбордук сельского округа Жаны-Жер Лейлекского района был зафиксирован пограничный конфликт. 15-20 граждан Таджикистана потребовали у кыргызстанца, возводившего забор возле своего дома, прекратить работу, так как земля является спорной. Таджикистанцы начали разрушать забор. На место событий прибыли кыргызстанские милиционеры и пограничники. Граждане Таджикистана начали забрасывать их камнями, попытались отобрать оружие. Чтобы разрядить обстановку, кыргызские пограничники дважды выстрелили в воздух. Собравшиеся тогда разошлись. Двое граждан пострадало со стороны Кыргызстана. Камни попали в одного сотрудника милиции и в одного жителя.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 28.08.2019 / стр. 2, gezitter. org