Жанар Акаев: Власти первым делом ищут ответы на вопрос «Кто за этим стоит?»

Молодой депутат ЖК Жанар Акаев взорвался от негодования. В настоящее время народные избранники по главе с Рыскелди Момбековым объезжают Нарын, открыто разговаривают с тамошним населением, на месте обсуждают многие вопросы.

Кажется, совсем недавно были заданы интересные вопросы по месторождению Солтон-Сары. Месяцем ранее правительство просило месячный срок на принятие однозначного решения по данному месторождению. Однако прошло около месяца, на правительство не сказало ничего определенного по судьбе данного месторождения. По всей видимости, намеревается тайно успокоить выступивших против разработки месторождения местных жителей, а часть из них — запугать. До этого первый вице-премьер-министр страны Кубатбек Боронов отправлялся на Солтон-Сары, призывал народ к терпению, говорил, что правительство не безучастно к этому вопросу, что в течение одного месяца вопрос месторождения Солтон-Сары будет решен. В то же время Боронов дал интервью одному из известных сайтов, сказав, что к тамошним беспорядкам причастны отдельные силы. В то время, как известно, Атамбаев в своем доме Кой-Таше грозил власти. Однако, по словам местных жителей, никакого внешнего влияния нет.

После встречи в Нарыне депутат Жанар Акаев на своей странице в соцсети обратился к властям, ищущим политику в ситуации и заявляющим по Солтон-Сары, что за народом кто-то стоит.

«Стоит возникнуть какой-либо шумихе в связи с месторождениями и даже по границе, как власти первым делом ищут ответа на вопрос «Кто за этим стоит?» При этом рассмотрение настоящих причин возникновения проблемы остается на втором месте. Уважаемые ветви власти, правительство, силовой блок! За такими проблемами стоят не Бакиев или Акаев, не Атамбаев или Мадумаров, не Бабанов или Америка, Россия, как вы думаете. За этим стоит народ, который бьет тревогу относительно проблемы, ждет, но вы совершенно не обращаете внимания, вследствие чего терпение людей иссякает и они вынуждены идти на такой шаг.

Мы встретились с местным населением в Нарыне по вопросам, связанным с месторождением Солтон-Сары. Силовые органы должны немедленно прекратить оказываемое в настоящее время различное давление на местных активистов, по данному поводу я официально обращусь в правоохранительные органы. Пусть пересмотрят лицензию, пусть местное население и правительство обсудят за круглым столом вопрос дипломатическим путем.

Не должно быть никаких препятствий деятельности комиссии. На остальных вопросах мы подробно остановимся на заседании Жогорку Кенеша», — пишет Акаев.

Источник: Факты.кг

Источник: Argument.kg, gezitter. org