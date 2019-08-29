Мэр Джалал-Абада назначил на должность старшего брата

Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев назначил родного старшего брата Абдималика Тагаева на должность главы агентства по перевозке пассажиров при городской мэрии.
Информационный центр при мэрии подтвердил эту информацию «Азаттыку». Сообщается, что бывший глава агентства добровольно сложил с себя полномочия и его место было свободным. 21 августа мэр города назначил Абдималика Тагаева на эту должность, на основании его заявления.
Агентство по перевозке пассажиров контролирует внутригородские маршрутные линии. 52-летний Абдималик Тагаев до этого был главой торгового департамента при городской мэрии, затем ответственным специалистом в предприятии «Джалал-Абад Тазалык».
Еще один родной брат Тагаева – Абибилла Тагаев является руководителем городского оздоровительного комплекса, отстроенного компанией «Газпром-Кыргызстан». Как известно, он приходится сватом младшему брату президента Асылбеку Жээнбекову.
Мэр назначил своего родного брата на основании статьи 44 («Полномочия мэра города») Закона «О местном самоуправлении».
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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