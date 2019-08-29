Какой депутат привез под гарантию из Москвы Маевского?

Завтра, 29 августа, в Первомайском районном суде будет рассмотрена мера пресечения Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова.
Если в предстоящих судебных разбирательствах Текебаев и Чотонов будут полностью оправданы и выйдут на свободу, как, интересно, будет смотреть им в лицо Иса Омуркулов, если то, что он внес свой вклад в их осуждение, является правдой?
По дошедшей до нас информация, именно Иса Омуркулов в свое время специально отправился в Россию, дал гарантию Леониду Маевскому, посадил его рядом с собой в самолет, привез и дал ему написать заявление. Недаром Иса Омуркуов называл Атамбаева «отцом народа». Как сын неукоснительно выполняет распоряжение отца, так и Омуркулов выполнил указание Атамбаева.
После того как «отец» ушел из власти, он говорил: «Атамбаев не сидит спокойно, а пинает нас. Никто бы к нему не цеплялся, если бы он сидел спокойно». Бывало так, что когда в самолете летели Атамбаев и Бабанов, случайно в салоне оказывался Нариман Тюлеев. Вполне возможно, что Иса Омуркулов и Маевский тоже случайно оказались вместе в салоне самолета.
Получить комментарии от Исы Омуркулова не представилось возможным.
Напомним, Верховный суд отменил все прежние судебные приговоры по Омурбеку Текебаеву и Дуйшонкулу Чотонову и направил дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам в Первомайский районный суд.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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