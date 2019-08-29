Объем воды в Токтогулке на 2,1 миллиарда кубометров меньше, чем в 2018 году

Объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 17 миллиардов кубометров.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, на 1 октября 2019 года планируется накопить около 17,2 миллиарда кубометров, что будет меньше на 2,1 миллиарда кубометров по сравнению с 2018-м.

«Как известно, наступил маловодный сезон. Поэтому мы перешли к экономии электроэнергии. Идут переговоры об импорте электричества из Казахстана и Туркменистана», — заявил он.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/127756/

