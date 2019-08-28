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Есть положительная динамика. Состояние Самата Курманкулова на 28 августа

Он продолжает получать соответствующее лечение

 

Сегодня, 28 августа, в Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии Самата Курманкулова, впавшего в кому после нанесения неизвестными удара камнем в голову во время спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.


На сегодняшний день состояние здоровья Самата Курманкулова остается тяжелым, но по словам врачей намечается положительная динамика.

Восстанавливаются самостоятельное дыхание и неврологические признаки (реагирует на внешние раздражители).

 

Он продолжает получать соответствующее лечение
 

 

 

URL: https://kaktus.media/396939

           

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