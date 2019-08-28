Из музея М.Фрунзе украли бриллианты и рубины. Когда это произошло?

Из дома-музея Михаила Фрунзе украли 104 ценных экспоната, среди которых золотые часы полководца, драгоценные камни из кинжала и другие.
Об этом сегодня написала Чынара Жакыпова в своей странице в Твиттере.
По сообщениям агентства АКИpress со ссылкой на директора музея Бакытбека Бакчиева, данные экспонаты пропали еще в советское время, но стало известно об этом в 2014-2015 годах, когда была проведена инвентаризация.
«Я как пришел на эту должность, то сразу же начал проводить инвентаризацию. Обнаружилось, что 104 экспонатов нет. В Главной музейной книге они есть, а в музее нет. А потом выявилось, что пропажи происходили в советское время. Например, золотые часы Михаила Фрунзе пропали в 1969 году. Есть объяснительные и приказы по этому поводу», — сказал он.
Бакчиев пояснил, что согласно закону КР «О музеях и музейном фонде» без государственного каталога музейного фонда списывать ничего нельзя.
«Но госкаталога музейного фонда в Кыргызстане не было никогда. Об этом говорят те сотрудники, которые работали до нас. Поэтому списать из инвентарной книги пропавшие экспонаты не получилось. Вот они несписанные находятся у нас», — отметил он.
По его словам, заявление в правоохранительные органы были написаны, как и во времена СССР, так и в 2015 году после инвентаризации.
Бакытбек Бакчиев добавил, что очередную инвентаризацию планируется провести в 2019 году.
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