У адвоката Омурбека Текебаева отобрали бизнес. Он винит Абдиля Сегизбаева

У Каната Хасанова, который защищает лидера политической партии «Ата Мекен», отобрали предприятие, как он утверждает, по поддельному акту.

Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.



Юрист указал, что он теперь нищий. «Я остался на улице с женой, детьми и внуками», — пишет Канат Хасанов.

Он добавил, что поддельный акт о передаче его собственности был составлен еще при экс-руководителе ГКНБ Абдиле Сегизбаеве и его заместителе Болоте Суюмбаеве. Бывшие чекисты являются приближенными Алмазбека Атамбаева. А

Элгезит