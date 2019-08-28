Свидетель: В банковской ячейке Зилалиева хранилось около $900 тысяч

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном обогащении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.
В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля Зарину Эмилбекову, бывшую сотрудницу банка, где хранил деньги Дуйшенбек Зилалиев.
Свидетель рассказала, что экс-чиновник каждый год продлевал договор с банком.
«Когда именно он открыл счет, я не знаю. Когда вскрывали банковскую ячейку, там были обнаружены около $900 тысяч и папка с бумагами. Деньги были в полиэтиленовых пакетах, в каждом — примерно по $100 тысяч купюрами по $100 и 50. Мы пересчитали деньги, записали все на видео, составили акт. Видео хранилось на флешке. Все это мы отдали Дуйшенбеку Зилалиеву, когда он пришел и подписался в акте», — сказала Зарина Эмилбекова.
Свидетель пояснила, что непосредственно с Дуйшенбеком Зилалиевым она не работала, когда именно он открыл ячейку, не знает.
«Согласно требованиям, если срок договора об аренде ячейки подходит к концу, ее нужно либо закрыть, либо продлить. Если клиент не продлевает, мы отправляем ему уведомление, где сообщаем, что в течение месяца с момента окончания договора банк может закрыть ячейку. Отправленное уведомление вернулось, поскольку клиент по адресу не проживал. Вскрытие проводится после служебной записки директору, потом создается комиссия и вскрывается ячейка», — сказала Зарина Эмилбекова.
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