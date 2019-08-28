Адвокат: Сапара Исакова втихаря увезли в СИЗО

Нурбек Токтакунов уверен, что бывшего премьера выписали из больницы под давлением ГКНБ
Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов сомневается в беспристрастности врачей. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
Юрист пояснил, что ему еще не выдали заключение медиков, и считает, что диагноз его подзащитному поставлен под давлением спецслужб
- На простые просьбы в ГКНБ требуют адвокатские запросы, - сетует Токтакунов. - Когда сам Исаков доверяет заключению, то можно уже его выдавать. Однако вместо этого они устраивают бюрократию. Какой смысл скрывать? Вчера они перенесли консилиум, поскольку я зафиксировал факт присутствия сотрудника ГКНБ. А сегодня утром они его втихаря увезли в изолятор. Запустили бы на собрание, сказали бы открыто. Я предполагаю, что они что-то подтасовывают или подчищают, подводят под намерение спецслужб.
Он также добавил, что его подзащитный должен находиться под наблюдением врачей и не может присутствовать на судебных процессах.
- Процессы - это целая война. Надо реагировать, слушать, эмоции какие-то возникают в тех условиях, в которых мы работаем, - пояснил адвокат.
Сапар Исаков находился на стационарном лечении в отделении неврологии №2 Национального госпиталя с 16 августа 2019 года с клиническим диагнозом: Синдром недостаточности в бассейне вертебро-базелярной артериальной системы (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям), остеохондроз шейного отдела позвоночника.
VESTI.KG
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