Кашкара Джунушалиева застали за интересным занятием на заседании правительства (фото)

Глава МВД рисовал в своем блокноте

В Сети появилось весьма забавное фото Кашкара Джунушалиева, предположительно, снятое на заседании правительства. Фотограф уловил момент, когда глава МВД рисовал в своем блокноте.





«Жунушалиев на заседании правительства», - написал автор публикации, журналист «Азаттык» Токтосун Шамбетов.





Напомним, ранее кыргызстанцы обсуждали другое эмоциональное фото с министром внутренних дел - на нем Кашкар Джунушалиев был запечатлен заразительно смеющимся после штурма дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

VESTI.KG