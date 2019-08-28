Отменить тайну следствия по коррупционным делам? Идею Бекешева восприняли неоднозначно

«Коррупционеры делают все, чтобы утаить свои деяния»

Расследованием коррупционных дел должно заниматься МВД, а не ГКНБ, чтобы борьба с коррупцией была открытой. Таким мнением с Vesti.kg поделилась правозащитница Рита Карасартова.

Поясним, ранее депутат Дастан Бекешев написал в социальной сети, что следствие по коррупционным делам и должностным преступлениям должно вестись открыто.

«Я всё больше убеждаюсь, что по коррупционным и должностным преступлениям тайны следствия не должно быть. Тайна следствия создает почву для подозрения следователей в выполнении поручения сверху. Адвокаты, ваше мнение?», - поделился парламентарий. (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)

- В Кыргызстане борьбой с коррупцией занимается самый закрытый орган - ГКНБ, но это неправильно, - полагает Карасартова. - О чем можно говорить, если общественности даже неизвестно, откуда поступают деньги от борьбы с коррупцией на спецсчет. А может быть АКС просто трясут бизнесменов и выбивают из них деньги?

Рита Рахмановна отметила, что Госкомитет национальной безопасности должен заниматься своими прямыми обязанностями, к которым борьба с коррупцией относится косвенно.

- Образование,медицина и даже культура имеют такое же отношение к национальной безопасности, может и эти сферы передать ГКНБ? - иронизирует она.

Вместе с тем известный адвокат Кайрат Загибаев не согласен с мнением парламентария.

- Дастан Бекешев - хороший парень, но он политик и не разбирается в тонкостях следственной работы, - сказал Загибаев Vesti.kg. - Известно ведь, что коррупционеры используют различные средства, дабы утаить свои деяния. Следователь должен сделать все дозволенное в рамках закона, чтобы собрать доказательства. Я сорок лет в этой сфере и понимаю, что коррупционные дела должны быть под тайной следствия.

