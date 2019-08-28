Президент Мирзияев помиловал 65 осужденных

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в преддверии праздника Дня независимости подписал указ от 27 августа «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», сообщают местные СМИ.

Указом помилованы 65 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 17 человек полностью освобождается от наказания, 13 – освобождены условно-досрочно. Назначенные в отношении 20 лиц наказания заменены на более мягкие. Для 14 лиц сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, а 1 лицо освобождено от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных – четыре женщины, одно лицо старше 60 лет, один гражданин иностранного государства, 39 граждан, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным министерствам, ведомствам и администрациям даны поручения по оказанию помилованным необходимой помощи в социальной адаптации, привлечению их к полезному труду и здоровому образу жизни. За последние три года в Узбекистане 7 раз применялось помилование в отношении 3952 лиц.

