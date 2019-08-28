Состояние Сапара Исакова остается тяжелым, но его этапировали в СИЗО ГКНБ

Состояние бывшего премьер-министра Сапара Исакова остается тяжелым, но его этапировали в СИЗО ГКНБ.
Информацию 24.kg подтвердил его адвокат Нурбек Токтакунов.
Как отметил юрист, все это делают только для ускорения судебного процесса и вынесения обвинительного приговора.
«Сапар Исаков действительно очень болен. Он даже сидит с трудом и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако, поправ нормы как УПК, так и чисто человеческие, его переводят в СИЗО. Хотя консилиум врачей, прошедший накануне, к единому мнению относительно его состояния и дальнейшего лечения не пришел», — возмутился Нурбек Токтакунов.
Бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ.
Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127628/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!