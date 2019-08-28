Раушан Айткулова прокомментировала обвинения против супруга

Супруга адвоката Икрамидина Айткулова прокомментировала заявления потерпевших о якобы мошеннических действиях ее мужа.

Свой комментарий Раушан Айткулова (Качиева-Рыкунова) разместила в социальной сети Facebook.



По ее словам, потерпевший Абдымалик Мырзаев забыл указать, что две малолитражные машины в его бытность генеральным директором предприятия приобрел он сам со своим зятем. Причем одна из них оказалась проблемной — с перебитыми номерами на двигателе.

«Он утверждает, что пробил лицензию на реализацию ликеро-водочных изделий, но через наш магазин его жена и зять продавали большие объемы местной водки, естественно, не оформляя товар. Три месяца совместной работы с ним вылились в кучу долгов, которые пришлось закрывать из собственных средств. Ни разу они не внесли в кассу средства от продаж, поменяли за три месяца четырех бухгалтеров, уволив того, кого порекомендовала я. Все три месяца Абдымалик Мырзаев, судимый за хранение оружия и обвиненный в попытке госпереворота, резко выступал против властей с угрозами», — написала Раушан Айткулова.



Она добавила, что из-за истории с подготовкой госпереворота Абдымалика Мырзаева банки не хотели иметь дела с предприятием, отказывали в получении кредитов на развитие бизнеса.



«В итоге мы попросили его уйти. Ни его жена, ни зять, ни он сам не сдали продукцию, полученную от поставщиков, не отчитались о продажах — просто привезли остатки в офис и ушли. Никаких актов приема-передачи. Уволившись, Мырзаев снял деньги с банковского счета, воспользовавшись чековой книжкой, и не отчитался. Я предлагала Икрамидину Айткулову подать на него заявление, но он не стал этого делать. Он вложил $11 тысяч 700, мы вложили $17 тысяч в закуп первичного товара. Фактически из-за его действий мы потеряли вложенное», — прокомментировала Раушан Айткулова.



Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова. Решением суда адвоката отпустили под домашний арест.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127632/