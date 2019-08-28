Все-таки начнут выдавать обещанную 6-процентную ипотеку

В Кыргызстане ипотечная процентная надбавка составляла 7-9%.
Но в мае премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал, что до осени проценты снизятся. Планируется с 1 ноября снизить процентную ставку государственной ипотеки до 6%.
Специалисты соответствующего учреждения сообщили, что в данное время проводятся комплексные мероприятия для снижения процента до 1 ноября.
Напомним, такая ипотека выдается только сотрудникам бюджетных учреждений. Максимальная сумма составляет 3 млн сомов и кредит нужно погасить в течение 15 лет.
Источник: газета «Факты.kg» №33 от 27.08.2019 / стр. 6, gezitter.org
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